"Отрезали головы, вырезали сердца": экс-боец "Донбасса", который прошел плен, рассказал о российских пытках
Об этом рассказал на брифинге экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, передает Еспресо.TV.
"В августе 2014 года во время выхода из Иловайска наше военное подразделение Нацгвардии попало в плен. Мы четко видели российские вооруженные подразделения, воевали с ними, нанесли тяжелые потери, брали их в плен, а потом сами оказались у них в плену из-за неравных сил. Нарушив наши личные договоренности с офицерами российской армии, когда мы сложили оружие, российские офицеры передали нас безоружных в террористические военные группировки ОРДЛО. Все пытки, которые мы понесли - пытки, голод, избиения - все, что мы испытали в заложниках ОРДЛО, вся вина лежит на российских войсках - именно они нас туда передали", - сказал Кулиш.
Боец АТО рассказал, что террористы отрезали украинцам головы, снимали кожу и вспомнил случай, когда после пыток вырезали сердце бойцу.
"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов людям, которые на видео были живые, есть случаи съема кожи и еще много зверств, которые можем подтвердить лично те, кто там находился. В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение - фото - и видеофиксация тех событий", - добавил Кулиш.
Боец также обратился к присутствующим иностранным дипломатам с просьбой посодействовать в освобождении заложников и подчеркнул, что украинцам, которые до сих пор находятся в плену оккупантов, самое важное - знать о поддержке их свободным миром.
"Примеров пыток за 4 года можно приводить много, но основной вопрос - механизм защиты и соблюдения прав человека не после того, как это уже произошло, а на опережение. Людям, которые находятся в плену в застенках России самое важное - знать о поддержке и что их не бросили, что они там не остались одни. Прошу вас, насколько есть возможности, помочь в этой проблеме заложников и военнопленных", - подытожил Кулиш.
В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак отметил, что есть много случаев, когда украинцев вывозили в Россию, где жестоко пытали, а потом возвращали на Донбасс. При этом Грицак отметил, что многие из палачей идентифицированы, поэтому в свое время их можно будет привлечь к ответственности.
СБУ также презентовала 6 сборников (свидетельство 435 человек), созданных на основе опроса наших украинцев, которые пережили плен на Донбассе.
"Это документальные материалы, здесь не имеет литературной обработки. Сборники состоят из двух частей: свидетельство о фактах военной агрессии РФ против Украины; свидетельство о физическом насилим и морально-психологическое издевательство над ними во время пребывания в заложниках", - говорится в сообщении .
В течение 2014-2018 годов созданный при СБУ Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО добился освобождения с оккупированных территорий 3224 людей.
Глава СБУ: Пытки в ОРДЛО, пытки в Крыму и физическое насилие на территории РФ по отношению к заложникам, общественным активистам и украинским политзаключенным – это система работы российских правоохранительных органов, циничная и ужасная pic.twitter.com/zZhvL4Lfhy— СБ Украины (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.
Сегодня мы презентуем 6 сборников (свидетельство 435 человек), которые были созданы на основе опроса наших граждан – бывших заложников в ОРДЛО. Это документальные материалы, здесь нет литературной обработки, - Глава СБУ— СБ Украины (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.
Сборники состоят из двух частей:— СБ Украины (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.
- Свидетельство о фактах военной агрессии РФ против Украины
- Свидетельство о физическом насилим и морально-психологическом издевательстве над ними во время пребывания в заложниках
При СБУ функционирует Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО.— СБ Украины (@ServiceSsu) 25 июня 2018 г.
В течение 2014-2018 годов Объединенным центром освобождено с оккупированных территорий 3224 лица.
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