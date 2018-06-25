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"Отрезали головы, вырезали сердца": экс-боец "Донбасса", который прошел плен, рассказал о российских пытках

Российские оккупанты на Донбассе и их сообщники из числа боевиков "ДНР" и "ЛНР" подвергали украинских военных, оказавшихся в плену, жестоким пыткам и лишали их жизней

Об этом рассказал на брифинге экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, передает Еспресо.TV.

"В августе 2014 года во время выхода из Иловайска наше военное подразделение Нацгвардии попало в плен. Мы четко видели российские вооруженные подразделения, воевали с ними, нанесли тяжелые потери, брали их в плен, а потом сами оказались у них в плену из-за неравных сил. Нарушив наши личные договоренности с офицерами российской армии, когда мы сложили оружие, российские офицеры передали нас безоружных в террористические военные группировки ОРДЛО. Все пытки, которые мы понесли - пытки, голод, избиения - все, что мы испытали в заложниках ОРДЛО, вся вина лежит на российских войсках - именно они нас туда передали", - сказал Кулиш.

Боец АТО рассказал, что террористы отрезали украинцам головы, снимали кожу и вспомнил случай, когда после пыток вырезали сердце бойцу.

"Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов людям, которые на видео были живые, есть случаи съема кожи и еще много зверств, которые можем подтвердить лично те, кто там находился. В 2014 году нашего бойца батальона "Донбасс" российские наемники привязали в Донецке тросом к грузовому автомобилю, таскали на тросе, а затем вырезали сердце, чему есть подтверждение - фото - и видеофиксация тех событий", - добавил Кулиш.

Боец также обратился к присутствующим иностранным дипломатам с просьбой посодействовать в освобождении заложников и подчеркнул, что украинцам, которые до сих пор находятся в плену оккупантов, самое важное - знать о поддержке их свободным миром.

"Примеров пыток за 4 года можно приводить много, но основной вопрос - механизм защиты и соблюдения прав человека не после того, как это уже произошло, а на опережение. Людям, которые находятся в плену в застенках России самое важное - знать о поддержке и что их не бросили, что они там не остались одни. Прошу вас, насколько есть возможности, помочь в этой проблеме заложников и военнопленных", - подытожил Кулиш.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак отметил, что есть много случаев, когда украинцев вывозили в Россию, где жестоко пытали, а потом возвращали на Донбасс. При этом Грицак отметил, что многие из палачей идентифицированы, поэтому в свое время их можно будет привлечь к ответственности.

СБУ также презентовала 6 сборников (свидетельство 435 человек), созданных на основе опроса наших украинцев, которые пережили плен на Донбассе.

"Это документальные материалы, здесь не имеет литературной обработки. Сборники состоят из двух частей: свидетельство о фактах военной агрессии РФ против Украины; свидетельство о физическом насилим и морально-психологическое издевательство над ними во время пребывания в заложниках", - говорится в сообщении .

В течение 2014-2018 годов созданный при СБУ Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО добился освобождения с оккупированных территорий 3224 людей.

 

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