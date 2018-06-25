Разрешение женщинам водить добавит Саудовской Аравии $90 млрд до 2030 года

25 июня, 2018, 17:00

24 июня, в связи с декретом короля в Саудовской Аравии, полностью сняли запрет на вождение для женщин. Ожидается, что это добавит к ВВП страны в целом $90 млрд до 2030 года

Об этом пишет Bloomberg.

Ограничение действовало с 1950-х годов, несмотря на то, что не было прописано в местных законах. Женщины начали открыто протестовать против него с 1990 года, но до 2018 года королевство оставалось единственной страной мира, где де-факто действовал подобный запрет.

Решение об отмене ограничений было принято в сентябре 2017 года, однако вступило в силу только 24 июня текущего года.

Отмена запрета является одним из наиболее значимых изменений в рамках стратегии Vision 2030 проведенной наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Как ожидается, этот шаг повысит число женщин, ищущих работу, увеличит размеры рабочей силы, доходы населения и объем ВВП.

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На данный момент в Саудовской Аравии экономически активны лишь около 20% женщин, тогда как на 2016 год средний показатель для стран Персидского залива составил 42%. Увеличение участия женщин в рабочей силе, по оценкам Bloomberg, позволит повысить потенциал экономического роста на 0,9 процентного пункта в год.

Сейчас подавляющее большинство женщин в Саудовской Аравии пока не имеют водительских прав. Девушки, которые все же сели за руль, за несколько месяцев до этого прошли предложенные властью курсы вождения. По оценкам PwC, к 2020 году права могут получить около 3 млн женщин.

"У женщин будет больше прав и возможностей, они станут более мобильными, и, думаю, со временем будут активнее участвовать в жизни рынка труда. Так что, считаю, это решение будет способствовать трудоустройству женщин в Саудовской Аравии", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Вторичным следствием может стать повышение спроса на бензин", - добавил он.

Некоторые жительницы Саудовской Аравии сели за руль сразу после полуночи. Многие в свою первую поездку утром 24 июня отвезли детей в школу. В соцсетях появилось множество фотографий и видео на тему отмены запрета.