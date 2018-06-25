Разрешение женщинам водить добавит Саудовской Аравии $90 млрд до 2030 года
Об этом пишет Bloomberg.
Ограничение действовало с 1950-х годов, несмотря на то, что не было прописано в местных законах. Женщины начали открыто протестовать против него с 1990 года, но до 2018 года королевство оставалось единственной страной мира, где де-факто действовал подобный запрет.
Решение об отмене ограничений было принято в сентябре 2017 года, однако вступило в силу только 24 июня текущего года.
Отмена запрета является одним из наиболее значимых изменений в рамках стратегии Vision 2030 проведенной наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Как ожидается, этот шаг повысит число женщин, ищущих работу, увеличит размеры рабочей силы, доходы населения и объем ВВП.
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На данный момент в Саудовской Аравии экономически активны лишь около 20% женщин, тогда как на 2016 год средний показатель для стран Персидского залива составил 42%. Увеличение участия женщин в рабочей силе, по оценкам Bloomberg, позволит повысить потенциал экономического роста на 0,9 процентного пункта в год.
Сейчас подавляющее большинство женщин в Саудовской Аравии пока не имеют водительских прав. Девушки, которые все же сели за руль, за несколько месяцев до этого прошли предложенные властью курсы вождения. По оценкам PwC, к 2020 году права могут получить около 3 млн женщин.
"У женщин будет больше прав и возможностей, они станут более мобильными, и, думаю, со временем будут активнее участвовать в жизни рынка труда. Так что, считаю, это решение будет способствовать трудоустройству женщин в Саудовской Аравии", - заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"Вторичным следствием может стать повышение спроса на бензин", - добавил он.
Некоторые жительницы Саудовской Аравии сели за руль сразу после полуночи. Многие в свою первую поездку утром 24 июня отвезли детей в школу. В соцсетях появилось множество фотографий и видео на тему отмены запрета.
Midnight in Jeddah... and she's going to drive! #SaudiWomenDriving pic.twitter.com/ZWnHS5FpNy— Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) 23 июня 2018 г.
A historic moment that symbolizes the #New #Saudi and its #Vision2030 in action ...— Muna AbuSulayman منى (@abusulayman) 23 июня 2018 г.
Thank yous to everyone who made this possible...
New chapter is about to be written...#SaudiWomenDriving #SaudiArabian #LookAtMeNow#تستحقينها pic.twitter.com/ueiBHfrHxw
"It's our moment,' says businesswoman Hind Alzahid as #Saudi Arabia lifts driving ban. https://t.co/VzMhrMeKGo #SaudiWomenDriving #WhatChanged pic.twitter.com/6hQXvznc9jArab News (@arabnews) 23 июня 2018 г.
— Игрок عاجل (@AjelNews24) 23 июня 2018 г.
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شاهد إحدى السيدات السعوديات وهي تقود سيارتها في أحد شوارع #السعوديه مع بدء تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة.
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.#المراه_السعوديه_تسوق#SaudiWomenDriving
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Полиция королевства подготовилась: патрульные раздавали женщинам-водителям розы с поздравлениями от власти.
IN PICTURES: Pictures circulating on social media have shown #Saudi traffic police handing out roses to female drivers as they sat behind the wheel for the first time in the early hours of Sunday. https://t.co/UzHEkj7t1M#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/4zgX9QQaso— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 24 июня 2018 г.
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