Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем

24 июня, 2018, 07:55

Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня

Снятие запрета – один из важнейших шагов в рамках стратегии Vision 2030, принятой в 2016 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Ключевые цели стратегии — лишить Саудовскую Аравию от нефтяной зависимости, превратить ее в одну из самых современных экономик мира, а также оставить в прошлом образ застрявшей в средневековье государства.