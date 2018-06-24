Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем
24 июня, 2018, 07:55
Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня
Снятие запрета – один из важнейших шагов в рамках стратегии Vision 2030, принятой в 2016 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Ключевые цели стратегии — лишить Саудовскую Аравию от нефтяной зависимости, превратить ее в одну из самых современных экономик мира, а также оставить в прошлом образ застрявшей в средневековье государства.
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