На Хмельнитчине во время поминальных обедов отравились 23 человека

22 июня, 2018, 16:05

В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди лиц, которые отравились во время поминальных обедов

Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Хмельницкой области.

По состоянию на 21 июня в лечебно-профилактические учреждения Хмельницкой области госпитализировали 23 больных. Все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением на поминальных обедах заказанных в кафе-баре блюд.

Инспекторы Госпотребслужбы проводят расследование факта обнаружения данного возгорания, повлекшего возникновение и распространение инфекционного заболевания людей.

Установлено, что кафе-бар, где проходили поминальные обеды, осуществлял реализацию пищевых продуктов без сопроводительных документов, а также работал без соответствующих разрешительных документов.