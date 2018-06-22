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На Хмельнитчине во время поминальных обедов отравились 23 человека

В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди лиц, которые отравились во время поминальных обедов

Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Хмельницкой области.

По состоянию на 21 июня в лечебно-профилактические учреждения Хмельницкой области госпитализировали 23 больных. Все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением на поминальных обедах заказанных в кафе-баре блюд.

Инспекторы Госпотребслужбы проводят расследование факта обнаружения данного возгорания, повлекшего возникновение и распространение инфекционного заболевания людей.

Установлено, что кафе-бар, где проходили поминальные обеды, осуществлял реализацию пищевых продуктов без сопроводительных документов, а также работал без соответствующих разрешительных документов.

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