На Хмельнитчине во время поминальных обедов отравились 23 человека
22 июня, 2018, 16:05
В Хмельницкой области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди лиц, которые отравились во время поминальных обедов
Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Хмельницкой области.
По состоянию на 21 июня в лечебно-профилактические учреждения Хмельницкой области госпитализировали 23 больных. Все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением на поминальных обедах заказанных в кафе-баре блюд.
Инспекторы Госпотребслужбы проводят расследование факта обнаружения данного возгорания, повлекшего возникновение и распространение инфекционного заболевания людей.
Установлено, что кафе-бар, где проходили поминальные обеды, осуществлял реализацию пищевых продуктов без сопроводительных документов, а также работал без соответствующих разрешительных документов.
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