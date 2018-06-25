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Форвард "Динамо" переходит в турецкий клуб


фото: football.ua
Конголезский футболист "Динамо" Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в Турции

Мбокани близок к подписанию контракта с "Бурсаспором", сообщает Bursasporum.

Футболист и клуб уже согласовали детали контракта, официально о трансфере будет объявлено в конце этой недели.

Ранее стало известно, что контракт 32-летнего форварда с "Динамо" подходит к концу и в киевском клубе не намерены его продлевать. В прошлом сезоне нападающий провел в составе киевлян в различных турнирах 31 матч, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.

  • Мбокани перешел в "Динамо" в 2013 году из бельгийского "Андрелехта".
  • Нападающий является воспитанником конголезского клуба "Бель'Ор", также дома играл с "Мазембе". В Европе с 2006 года, выступал с бельгийский "Стандард", французский "Монако", немецкий "Вольфсбург". "Динамо" дважды отдавало конголезца в аренду - английским "Норвичу" и "Халл Сити".
  • На счету Мбокани 40 матчей и 18 голов в составе национальной сборной Конго.
  • "Динамо" в следующем сезоне может остаться без основного голкипера Дениса Бойко, которого вернул из аренды в Киеве турецкий "Бешикташ".
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