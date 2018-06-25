Форвард "Динамо" переходит в турецкий клуб

25 июня, 2018, 15:56

Конголезский футболист "Динамо" Дьемерси Мбокани продолжит карьеру в Турции

Мбокани близок к подписанию контракта с "Бурсаспором", сообщает Bursasporum.

Футболист и клуб уже согласовали детали контракта, официально о трансфере будет объявлено в конце этой недели.

Ранее стало известно, что контракт 32-летнего форварда с "Динамо" подходит к концу и в киевском клубе не намерены его продлевать. В прошлом сезоне нападающий провел в составе киевлян в различных турнирах 31 матч, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.