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"Бешикташ" не отпускает голкипера в "Динамо"


фото: futbolarena
Турецкий "Бешикташ" требует от голкипера "Динамо" Дениса Бойко вернуться в Стамбул

Об этом сообщает Futbolarena.

Турецкий клуб уже уведомил "Динамо" о том, что Бойко должен приехать в Стамбул для прохождения медосмотра. Прошедшие полгода украинский вратарь находился в аренде в киевской команде, однако срок договора летом истек.

Ни один из клубов пока официально не объявил о трансфере Дениса Бойко, однако голкипер начал предсезонные сборы вместе с "Динамо".

  • 30-летний голкипер является воспитанником "Динамо" и играл за киевлян до 2009 года. Также выступал за киевский ЦСКА, "Оболонь", "Кривбасс" и "Днепр", которому в 2015 году дошел до финала Лиги Европы.

  • Зимой 2016 года перешел в "Бешикташа", но не смог там пробиться в основной состав, в сезоне 2016/17 находился в аренде в испанской "Малаге".

  • На счету Бойко 5 матчей в составе сборной Украины.

  • Ранее СМИ сообщили, что Денис Бойко согласился заплатить полмиллиона евро за досрочное расторжение контракта с "Бешикташем", который рассчитан до 2020 года.

 

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