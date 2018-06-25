"Бешикташ" не отпускает голкипера в "Динамо"

25 июня, 2018, 12:53

Турецкий "Бешикташ" требует от голкипера "Динамо" Дениса Бойко вернуться в Стамбул

Об этом сообщает Futbolarena.

Турецкий клуб уже уведомил "Динамо" о том, что Бойко должен приехать в Стамбул для прохождения медосмотра. Прошедшие полгода украинский вратарь находился в аренде в киевской команде, однако срок договора летом истек.

Ни один из клубов пока официально не объявил о трансфере Дениса Бойко, однако голкипер начал предсезонные сборы вместе с "Динамо".