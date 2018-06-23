В Харькове предупредили подрыв памятника воинам УПА

23 июня, 2018, 18:51

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт возле памятника воинам УПА, заказанный российскими спецслужбами

Об этом передает пресс-центр СБ Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для осуществления ряда террористических актов на территории региона российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления" ("ХДС"). С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, которые входят в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания.

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Контрразведчики СБ Украины установили, что с апреля 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задачу взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время закладки взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту проживания участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР".

На допросе женщина сообщила, что из России ей прислали "прайс" на заказные теракты, из которого она "выбрала" свой объект.

После этого она передала мужчине по имени Александр тротиловую шашку (75 г) для изготовления взрывчатки.

Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к организации и совершению указанного преступления.