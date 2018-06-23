Стало известно, когда во Франковске введут электронные билеты в коммунальном общественном транспорте

23 июня, 2018, 16:50

Все троллейбусы и автобусы Электроавтотранса города Ивано-Франковск будут обустроены специальными валидаторами до конца года. А пассажирам придется приобрести соответствующие карточки для оплаты за проезд

Пользователи сами смогут контролировать денежный баланс на счету и пополнять их в случае необходимости, передает местная ТРК "Башня".

Система электронного обилечивания также предусматривает все льготы и скидки на проезд в общественном транспорте. В мэрии надеются, что вслед за коммунальным транспортом частные перевозчики также введут электронные билеты. Однако исключительно за собственные средства.

В Электроавтотрансе говорят, что за три месяца обустроят валидаторами более трех десятков автобусов. Их стоимость составляет более полутора миллиона гривен.

Сначала кондукторы будут учить пассажиров, как правильно пользоваться безналичной системой оплаты за проезд. А впоследствии они переквалифицируются в контролеров. Соответственно получат право накладывать штрафные санкции на безбилетных пассажиров в общественном транспорте.

Городская власть уверяет, что модернизация общественных перевозок не повлияет на ценообразование билета. Первое общественное слушание по этому поводу жителей города не заинтересовало.