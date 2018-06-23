Неподалеку от Борисполя нашли схрон с 18 гранатометами
Вблизи схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки, которые помогли бы злоумышленникам найти место тайника, информирует пресс-служба ведомства.
Оперативники спецслужбы изъяли из схрона двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, шестьдесят шесть гранатоментых выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, семнадцать мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, двадцать маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть сорока миллиметровых освещаемых патронов и один сигнальный патрон.
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Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона.
- Заметим, что возле Борисполя расположен крупнейший в Украине одноименный международный аэропорт.
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