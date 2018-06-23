Неподалеку от Борисполя нашли схрон с 18 гранатометами

23 июня, 2018, 17:35

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на Киевщине арсенал тяжелого оружия и боеприпасов. Замаскированная палатка находилась в лесопосадке на глубине одного метра неподалеку одного из сел Бориспольского района Киевской области

Вблизи схрона на асфальтовом покрытии трассы сотрудники СБУ обнаружили нанесенные краской соответствующие отметки, которые помогли бы злоумышленникам найти место тайника, информирует пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы изъяли из схрона двенадцать гранат РГД-5, одну гранату РГО, шестьдесят шесть гранатоментых выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, семнадцать мин 76-го калибра, большое количество патронов различного калибра, два запала к УЗРГМ, двадцать маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть сорока миллиметровых освещаемых патронов и один сигнальный патрон.

Читайте также: Как Киево-Печерская лавра воспитывала боевиков для Гиркина

Главным следственным управлением СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления организаторов тайника и путей поступления средств поражения на территорию столичного региона.