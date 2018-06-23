Гребенщикова обвинили в "рашизме" во время уличного концерта в Киеве
Мужчина вспомнил музыканту высказывания о возможных концертах на оккупированных территориях, пишет Газета.ru.
Как видно из опубликованных в сети видео, молодого человека остановил охранник, тогда как российские СМИ написали следующее: "...[пикетчика] забрали другие зрители концерта, которые попросили артиста продолжить концерт".
Есть различие и в количестве слушателей на Пейзажке. Российские пропагандисты написали о 500 человек, тогда как украинские журналисты сообщили о 200.
"Дай ему Бог все же прийти в себя, чтобы он мог чувствовать себя лучше", - прокомментировал сложившуюся ситуацию сам исполнитель (цитата по Газета.ru).
При этом, как отметил участник одиночного пикета, певец "говорит то же, что и Путин", в частности, то что украинцы и русские - один народ".
- Гребенщиков постоянно выступает в украинских городах. Музыкант неоднократно выступал с осуждением действий России на территории Украины, выступал за освобождение Олега Сенцова и Александра Кольченко.
- Вместе с тем Гребенщиков заявлял ранее, что готов провести концерты в Крыму, Донецке и Луганске, подчеркивая, что будет ехать в таком случае к людям, а не к политикам.
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