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Гребенщикова обвинили в "рашизме" во время уличного концерта в Киеве


фото: скрін-шот з відеосюжету ТСН
Во время выступления лидера российской рок-группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова на Пейзажной аллее в Киеве один из прохожих встал справа от певца и начал обвинять его в поддержке режима Путина, а потом развернул самодельный плакат на тему "рашизма": "Долой артистов-рашистов из Украины"

Мужчина вспомнил музыканту высказывания о возможных концертах на оккупированных территориях, пишет Газета.ru.

Как видно из опубликованных в сети видео, молодого человека остановил охранник, тогда как российские СМИ написали следующее: "...[пикетчика] забрали другие зрители концерта, которые попросили артиста продолжить концерт".

Есть различие и в количестве слушателей на Пейзажке. Российские пропагандисты написали о 500 человек, тогда как украинские журналисты сообщили о 200.

"Дай ему Бог все же прийти в себя, чтобы он мог чувствовать себя лучше", - прокомментировал сложившуюся ситуацию сам исполнитель (цитата по Газета.ru).

При этом, как отметил участник одиночного пикета, певец "говорит то же, что и Путин", в частности, то что украинцы и русские - один народ".

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