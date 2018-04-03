Гребенщиков заявил, что готов выступать в оккупированном Донбассе и Крыму
Об этом он заявил в интервью российскому информагентству ТАСС.
По словам певца, он каждый год приезжает в Украину.
"Там живут миллионы людей, которые воспитаны на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться”, - отметил Гребенщиков.
Певец поделился, что после марта 2014 года к нему не поступило ни одного "умного" предложения по поводу гастролей в Крыму.
"Если сделают - поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если нам грамотно организуют концерт и обеспечат все необходимое для выступления", - рассказал БГ.
На комментарий журналиста о том, что Киев после такого выступления будет закрыт для артиста, Гребенщиков отметил, что умные люди всегда найдут возможность договориться.
"Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и в Украине меньше не стало, уверяю вас”, - подытожил певец.
- Российский комедийный артист и певец Семен Слепаков попал в базу сайта "Миротворец" за незаконное пересечение границы Украины.
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