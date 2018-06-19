Поезд "Мукачево-Будапешт" запустят к концу лета, - Укрзализныця
Об этом сообщил и.о. главы правления Евгений Кравцов в Facebook.
Специально для запуска международного поезда, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начали строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас "Укрзализныця" согласовывает проект, параллельно прорабатывая вопрос графика движения поезда и тарифы.
"Кроме новой платформы будут приведены в порядок около 40 км евроколеи. В перспективе - прямое железнодорожное сообщение по узкой колее со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза”, - рассказывает Кравцов.
Отмечается, что новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьгаза.
- Напомним, в мае стало известно, что "Укрзализныця" совместно с венгерским перевозчиком планируют запустить прямой железнодорожный маршрут "Мукачево - Будапешт".
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