Поезд "Мукачево-Будапешт" запустят к концу лета, - Укрзализныця

19 июня, 2018, 16:12

"Укрзализныця" должна за два месяца, до конца лета, запустить по евроколее обещанный поезд “Мукачево - Будапешт”

Об этом сообщил и.о. главы правления Евгений Кравцов в Facebook.

Специально для запуска международного поезда, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начали строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм. Сейчас "Укрзализныця" согласовывает проект, параллельно прорабатывая вопрос графика движения поезда и тарифы.

"Кроме новой платформы будут приведены в порядок около 40 км евроколеи. В перспективе - прямое железнодорожное сообщение по узкой колее со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза”, - рассказывает Кравцов.

Отмечается, что новым поездом в столицу Венгрии можно будет добраться за 6 часов. 400-километровый маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьгаза.