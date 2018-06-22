 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове машина сбила 4-летнего ребенка на пешеходном переходе

В пятницу, 22 июня, в Харькове водитель автомобиля Skoda сбил 4-летнего мальчика

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Авария случилась на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

Мальчика госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмой головы. Ребенок сейчас находится в коме.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2018 пятница

больше новостей

22 июня, 2018 пятница

21 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать