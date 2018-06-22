В Харькове машина сбила 4-летнего ребенка на пешеходном переходе

22 июня, 2018, 16:01

В пятницу, 22 июня, в Харькове водитель автомобиля Skoda сбил 4-летнего мальчика

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Авария случилась на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка.

Мальчика госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмой головы. Ребенок сейчас находится в коме.