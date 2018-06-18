 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Харькове микроавтобус насмерть сбил 7-летнюю девочку

17 июня в Харькове по улице Драгомировской авто сбило ребенка

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девушку. От полученных травм ребенок умер.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

18 июня, 2018 понедельник

17 июня, 2018 воскресенье

16 июня, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать