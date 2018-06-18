В Харькове микроавтобус насмерть сбил 7-летнюю девочку

18 июня, 2018, 07:16

17 июня в Харькове по улице Драгомировской авто сбило ребенка

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что 42-летний водитель микроавтобуса совершил наезд на 7-летнюю девушку. От полученных травм ребенок умер.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ.