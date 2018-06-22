НАПК проверило декларации Порошенко и еще 12 чиновников

22 июня, 2018, 17:08

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты проверок деклараций 13 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе президента Петра Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Результаты полных проверок утверждены в отношении деклараций, поданных такими лицами:

Порошенко Петром Алексеевичем, президентом Украины, за 2017 год.

Зубко Геннадием Григорьевичем, вице-премьер - министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, за 2017 год.

Русецким Анатолием Анатольевичем, депутатом Харьковского областного совета, за 2016 год.

Пилипенко Виктором Анатольевичем, депутатом Северодонецкого городского совета Луганской области, за 2016 год.

Махником Романом Петровичем, депутатом Соледарского городского совета Донецкой области, за 2016 год.

Романцем Романом Николаевичем, заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Кураховского городского совета Донецкой области, за 2016 год.

Матусяком Сергеем Владимировичем, заместителем городского головы. Винница, за 2015 и 2016 годы.

Зинчуком Владимиром Калиновичем, поселковым главой Каланчакского поселкового совета Херсонской области, за 2016 год.

Гончаровым Петром Степановичем, депутатом Александровского поселкового совета Донецкой области, за 2016 год.

Бучко Владимиром Анатольевичем, директором юридического департамента министерства экологии и природных ресурсов Украины, за 2015 и 2016 годы.

Ворожбитом Назаром Степановичем, начальником таможенного поста "Мостиска" Львовской таможни ГФС Украины, за 2015 и 2016 годы.

Котвицкой Аллой Анатольевной, первым проректором по научно-педагогической работе Национального фармацевтического университета, за 2016 год.

Рыбой Алексеем Владимировичем, следователем по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Кировоградской области, за 2015 и 2016 годы.

Также приняты решения о полных проверках деклараций за 2015-2017 годы еще 8 человек.

Будут проверяться декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы:

Богуслаевым Вячеславом Александровичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

Мураевым Евгением Владимировичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.

Зайцем Тарасом Александровичем, судьей Святошинского районного суда города Киева, за 2015 и 2016 годы.

Порохней Алексеем Ивановичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.

Караберовым Владимиром Ильичом, депутатом Мангушского районного совета Донецкой области, за 2016 год.

Додоном Александром Васильевичем, старшим оперуполномоченным криминальной полиции Новомосковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, за 2016 и 2017 годы.