НАБУ открыло дело в отношении декларации "оппоблоковца" Вилкула

20 июня, 2018, 18:06

Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют возможное декларирование недостоверной информации народным депутатом фракции "Оппоблок" Александром Вилкулом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом Украины недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы", - сообщила пресс-служба НАБУ.

В агентстве отметили, что расследование начали в январе 2018 года. Детективы проводят все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.