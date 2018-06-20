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НАБУ открыло дело в отношении декларации "оппоблоковца" Вилкула


фото: 9-channel
Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют возможное декларирование недостоверной информации народным депутатом фракции "Оппоблок" Александром Вилкулом

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом Украины недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы", - сообщила пресс-служба НАБУ.

В агентстве отметили, что расследование начали в январе 2018 года. Детективы проводят все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.

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