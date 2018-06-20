НАБУ открыло дело в отношении декларации "оппоблоковца" Вилкула
20 июня, 2018, 18:06
Детективы Национального антикоррупционного бюро расследуют возможное декларирование недостоверной информации народным депутатом фракции "Оппоблок" Александром Вилкулом
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют досудебное расследование по факту возможного внесения народным депутатом Украины недостоверных сведений в декларациях субъекта, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за период 2015-2016 годы", - сообщила пресс-служба НАБУ.
В агентстве отметили, что расследование начали в январе 2018 года. Детективы проводят все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств возможного совершения преступления.
- 25 мая Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в ВР представление на народного депутата "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.
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Однако 20 июня Комитет Рады вернул Парубию представление на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова.
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