К размеру премий топ-менеджерам "Нафтогаза" за победу над "Газпромом" есть вопросы, - экс-член НКРЭКПУ

22 июня, 2018, 21:00

По поводу назначения правлению НАК "Нафтогаз Украины" $45,6 млн премии за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже возникают вопросы относительно размера вознаграждения и его структурирования, ведь денег от "Газпрома" еще не поступало

Об этом заявил в эфире Еспресо.TV экс-член Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"Премирование может быть. Но тут вопрос в размере премии и в том, как ее структурировать. Мы по сути от "Газпрома" на сегодня живых денег не получили, процесс продолжается дальше", - сказал Герус.

Эксперт подчеркнул, что даже в частном бизнесе в подобном случае не платят вознаграждений такого размера.

"Здесь есть определенная дискуссия. Я работал в частном бизнесе. Думаю, в частном бизнесе вряд ли бы в таких размерах и с такой привязкой платили бы премии. Поэтому здесь к некоторым элементам этого премирования есть вопрос, и вопрос справедливости тоже возникает, поэтому и такая публичная реакция. Мне кажется, можно поступить грамотнее в этом вопросе", - добавил эксперт.