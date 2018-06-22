К размеру премий топ-менеджерам "Нафтогаза" за победу над "Газпромом" есть вопросы, - экс-член НКРЭКПУ
Об этом заявил в эфире Еспресо.TV экс-член Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
"Премирование может быть. Но тут вопрос в размере премии и в том, как ее структурировать. Мы по сути от "Газпрома" на сегодня живых денег не получили, процесс продолжается дальше", - сказал Герус.
Эксперт подчеркнул, что даже в частном бизнесе в подобном случае не платят вознаграждений такого размера.
"Здесь есть определенная дискуссия. Я работал в частном бизнесе. Думаю, в частном бизнесе вряд ли бы в таких размерах и с такой привязкой платили бы премии. Поэтому здесь к некоторым элементам этого премирования есть вопрос, и вопрос справедливости тоже возникает, поэтому и такая публичная реакция. Мне кажется, можно поступить грамотнее в этом вопросе", - добавил эксперт.
- Напомним, Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовала за выплату бонусов правлению компании за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Утвержденный размер бонусов составляет 1% от $4,56 млрд выигрыша. Таким образом, правлению выплатят $45,6 млн.
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