Горсовет на Тернопольщине выплачивает премию сотрудникам-велосипедистам

22 июня, 2018, 15:03

Сотрудники городского совета Черткова Тернопольской области, которые ездят на работу на велосипеде, ежемесячно получают 10-процентную премию

Об этом рассказал мэр Черткова Владимир Шматько, передает издание "Реально".

"Хочешь энергоэффективного города - начинай с себя и с окружения! У меня теперь сотрудники, которые приезжают на труд велосипедами, имеют 10%-ю ежемесячную премию", - рассказал мэр.

Также сообщается, что возле здания городского совета установили турникеты для парковки велотранспорта.