Горсовет на Тернопольщине выплачивает премию сотрудникам-велосипедистам
22 июня, 2018, 15:03
Сотрудники городского совета Черткова Тернопольской области, которые ездят на работу на велосипеде, ежемесячно получают 10-процентную премию
Об этом рассказал мэр Черткова Владимир Шматько, передает издание "Реально".
"Хочешь энергоэффективного города - начинай с себя и с окружения! У меня теперь сотрудники, которые приезжают на труд велосипедами, имеют 10%-ю ежемесячную премию", - рассказал мэр.
Также сообщается, что возле здания городского совета установили турникеты для парковки велотранспорта.
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В Нидерландах могут начать доплачивать тем сотрудникам, которые ездят на работу на велосипеде. Правительство хочет таким образом решить проблему с пробками.
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