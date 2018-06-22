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Горсовет на Тернопольщине выплачивает премию сотрудникам-велосипедистам

Сотрудники городского совета Черткова Тернопольской области, которые ездят на работу на велосипеде, ежемесячно получают 10-процентную премию

Об этом рассказал мэр Черткова Владимир Шматько, передает издание "Реально".

"Хочешь энергоэффективного города - начинай с себя и с окружения! У меня теперь сотрудники, которые приезжают на труд велосипедами, имеют 10%-ю ежемесячную премию", - рассказал мэр.

Также сообщается, что возле здания городского совета установили турникеты для парковки велотранспорта.

  • В Нидерландах могут начать доплачивать тем сотрудникам, которые ездят на работу на велосипеде. Правительство хочет таким образом решить проблему с пробками.
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