В Нидерландах хотят доплачивать работникам, которые ездят на работу на велосипеде
15 июня, 2018, 16:46
В Нидерландах могут начать доплачивать тем сотрудникам, которые ездят на работу на велосипеде. Правительство хочет таким образом решить проблему с пробками
Таким образом страна планирует решить проблему с пробками, сообщает AFP.
"Давайте оставим свои машины и пересядем на велосипеды. Я хочу стимулировать людей к поездкам на велосипедах, чтобы 200 тысяч человек оставили свои машины и "накатали" три миллиарда километров на байках", — сказала заместитель министра инфраструктуры Стинте ван Вельдховен.
За каждый километр, который человек проедет на велосипеде, страна планирует возмещать $0,22.
Это предложение Министерство инфраструктуры обсудит с крупными национальными работодателями и средними и малыми предприятиями.
На сегодня в Нидерландах насчитывается 22 миллиона велосипедов. Население страны составляет 17 миллионов человек.
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