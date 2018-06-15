В Нидерландах хотят доплачивать работникам, которые ездят на работу на велосипеде

15 июня, 2018, 16:46

В Нидерландах могут начать доплачивать тем сотрудникам, которые ездят на работу на велосипеде. Правительство хочет таким образом решить проблему с пробками

Таким образом страна планирует решить проблему с пробками, сообщает AFP.

"Давайте оставим свои машины и пересядем на велосипеды. Я хочу стимулировать людей к поездкам на велосипедах, чтобы 200 тысяч человек оставили свои машины и "накатали" три миллиарда километров на байках", — сказала заместитель министра инфраструктуры Стинте ван Вельдховен.

За каждый километр, который человек проедет на велосипеде, страна планирует возмещать $0,22.

Это предложение Министерство инфраструктуры обсудит с крупными национальными работодателями и средними и малыми предприятиями.

На сегодня в Нидерландах насчитывается 22 миллиона велосипедов. Население страны составляет 17 миллионов человек.