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Частные школы будут выбирать язык обучения, - Минобразования

Представители Украины и Венгрии обсудили возможность свободного выбора языка обучения для учащихся частных школ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Представители Венгрии поинтересовались, когда Украина планирует имплементировать рекомендации Венецианской комиссии, затрагивающие переходный период и гарантии возможности выбора языка обучения в частных школах.

Министр образования Лилия Гриневич на это ответила, что законопроект, продлевающий переходный период, уже передан на рассмотрение Верховной Рады, и уже в ближайшее время должен быть проголосован.

"В частности, там говорится и о возможности частных школ выбирать язык обучения. Однако отмечается, что аттестат государственного образца смогут выдавать учреждения, которые дают детям возможность овладеть государственным языком на уровне государственного стандарта. Это будет вопрос лицензирования. Там же зафиксированы пропорции, в пределах которых будет происходить обучение на государственном и языке меньшинства ", - заявила министр.

Она подчеркнула, что продолжается работа над законопроектом «Об общем среднем образовании», пятая статья которого уточнит все детали имплементации языковой статьи основного закона.

Читайте также: Венгерская атака против Украины захлебнулась

  • 28 сентября 2017 вступил в силу новый украинский закон об образовании. Его норма по поводу государственного языка образования вызвала критику в Венгрии.
  • Переходные положения закона предусматривают постепенное увеличение количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке. Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. Киев эти обвинения отвергает.
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