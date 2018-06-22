Частные школы будут выбирать язык обучения, - Минобразования

22 июня, 2018, 23:14

Представители Украины и Венгрии обсудили возможность свободного выбора языка обучения для учащихся частных школ

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Представители Венгрии поинтересовались, когда Украина планирует имплементировать рекомендации Венецианской комиссии, затрагивающие переходный период и гарантии возможности выбора языка обучения в частных школах.

Министр образования Лилия Гриневич на это ответила, что законопроект, продлевающий переходный период, уже передан на рассмотрение Верховной Рады, и уже в ближайшее время должен быть проголосован.

"В частности, там говорится и о возможности частных школ выбирать язык обучения. Однако отмечается, что аттестат государственного образца смогут выдавать учреждения, которые дают детям возможность овладеть государственным языком на уровне государственного стандарта. Это будет вопрос лицензирования. Там же зафиксированы пропорции, в пределах которых будет происходить обучение на государственном и языке меньшинства ", - заявила министр.

Она подчеркнула, что продолжается работа над законопроектом «Об общем среднем образовании», пятая статья которого уточнит все детали имплементации языковой статьи основного закона.

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