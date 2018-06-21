В Армении закрыли уголовное дело против премьера Пашиняна

21 июня, 2018, 21:35

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении премьер-министра страны Николы Пашиняна по статье о массовых беспорядках

Об этом сообщает NEWS.am.

Уголовное дело против лидера протестного движения Пашиняна было открыто по ч.1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) из-за протестов в Ереване 13-22 апреля.

Как сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы, следователь принял решение о прекращении уголовного преследования и прекращении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления.

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