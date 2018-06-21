В Армении закрыли уголовное дело против премьера Пашиняна
21 июня, 2018, 21:35
В Армении прекратили уголовное преследование в отношении премьер-министра страны Николы Пашиняна по статье о массовых беспорядках
Об этом сообщает NEWS.am.
Уголовное дело против лидера протестного движения Пашиняна было открыто по ч.1 и 2 ст. 225 УК Армении (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) из-за протестов в Ереване 13-22 апреля.
Как сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы, следователь принял решение о прекращении уголовного преследования и прекращении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления.
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- Напомним, что 8 мая 2018 года после серии массовых протестов Пашинян был избран премьер-министром Армении.
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