Послы G7 обеспокоены состоянием Сенцова и других украинских политзаключенных
Об этом сообщает пресс-центр канадского представительства группы поддержки послов G7 в Киеве.
В ведомстве отметили, что крайне обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими политзаключенными и людьми, удерживаемыми в России.
"Их освобождение, как часть более широкого двустороннего обмена задержанными, было бы важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.
Отметим, сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно.
#G7 Ambassadors are deeply concerned about the situation of Oleg Sentsov and other Ukrainian prisoners and detainees in Russia. #FreeSentsov pic.twitter.com/kaE5NEb1mX— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 21 июня 2018 г.
- Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексованном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
- Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
- 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
- 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
- 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
- Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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