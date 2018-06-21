Послы G7 обеспокоены состоянием Сенцова и других украинских политзаключенных

21 июня, 2018, 11:05

Послы стран "Большой семерки" настаивают на о свобождении режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных

Об этом сообщает пресс-центр канадского представительства группы поддержки послов G7 в Киеве.

В ведомстве отметили, что крайне обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими политзаключенными и людьми, удерживаемыми в России.

"Их освобождение, как часть более широкого двустороннего обмена задержанными, было бы важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Отметим, сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно.