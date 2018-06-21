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Есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно, - омбудсмен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила Минюст внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что украинская сторона не имеет достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова. Впрочем, учитывая заявления российского омбудсмена Татьяны Москальковой, есть основания считать, что режиссера кормят принудительно.

"Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством", - отметила Денисова.

Она объяснила, что именно по этой причине обратилась к заместителю министра юстиции Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав Сенцова.

  • Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексованном Крыму по политическим статьям. Сенцов, в частности, требует освободить 64 украинских политзаключенных.
  • Вместе с Сенцовим стали отказываться от еды еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.
  • 15 июня Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • 19 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову снова не пустили к незаконно заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
  • 20 июня Денисова призвала Красный Крест посетить Сенцова и других политзаключенных.
  • Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что готов подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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