Есть основания считать, что Сенцова кормят принудительно, - омбудсмен

21 июня, 2018, 09:11

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила Минюст внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав украинского политзаключенного Олега Сенцова

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что украинская сторона не имеет достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова. Впрочем, учитывая заявления российского омбудсмена Татьяны Москальковой, есть основания считать, что режиссера кормят принудительно.

"Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством", - отметила Денисова.

Она объяснила, что именно по этой причине обратилась к заместителю министра юстиции Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека относительно нарушения прав Сенцова.