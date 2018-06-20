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Ягланд заявил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова

генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека

Об этом он сказал 20 июня после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что господина Сенцова должны освободить на гуманитарных основаниях. Его могут помиловать по гуманитарным причинам", – сказал он.

Он пообещал в случае необходимости "с удовольствием" подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.

  • 19 июня к Ягланду с просьбой содействовать освобождению украинских политзаключенных из российских тюрем обратились глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
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