Ягланд заявил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова

20 июня, 2018, 19:12

генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека

Об этом он сказал 20 июня после встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что господина Сенцова должны освободить на гуманитарных основаниях. Его могут помиловать по гуманитарным причинам", – сказал он.

Он пообещал в случае необходимости "с удовольствием" подать прошение на помилование Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.