Генсека Совета Европы просят не забыть об украинских политзаключенных на встрече с Путиным
Об этом говорится в письме Ягланда, текст которого Арьев обнародовал на своей странице в Facebook.
"Генеральный секретарь Совета Европы Ягланд снова едет в Москву. Снова будет говорить о возвращении российской делегации в ПАСЕ, опять будет просить о возобновлении Россией финансирования. И чтобы он снова случайно не забыл об украинских политзаключенных и угрозе их жизни в РФ и аннексированном Крыму, мы с Ириной Геращенко пишем письмо генсеку", - сообщил Арьев.
В письме украинские депутаты отмечают, что накануне визита хотят привлечь внимание Ягланда к ужасной ситуации, в которой находятся преследуемые Россией политические заключенные. Арьев и Геращенко напоминают, что украинский режиссер Олег Сенцов продолжает голодовку, считая ее последним средством протеста против беззакония Российской Федерации.
Депутаты привлекают внимание к ситуации с Владимиром Балухом, Александром Кольченко, Николаем Карпюком, Романом Сущенко и еще до 70 политических заключенных. Они подчеркивают, что украинский омбудсмен так и не была допущена к Олегу Сенцову, Николаю Карпюку и другим заключенным, удерживаемым российским режимом.
"Мы просим вас, господин генеральный секретарь, как главу ведущего органа по защите прав человека в Европе, требовать освобождения этих и других украинских политических заключенных во время вашей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими должностными лицами Российской Федерации", - говорится в обращении.
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд совершит визит в Россию 20 июня.
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