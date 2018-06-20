В июле повысят пенсии для 1 млн человек, - Розенко
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.
С 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.
"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты вырастут примерно для 1 миллиона украинцев", - рассказал Розенко он.
Вице-премьер-министр отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно государственному бюджету Украины, состоится 1 декабря: размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн.
"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - отметил Розенко.
- В апреле Пенсионный фонд Украины фактически завершил перерасчет пенсий военным пенсионерам.
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