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В июле повысят пенсии для 1 млн человек, - Розенко


фото: kmu.gov.ua
Госбюджет на 2018 год предусматривает повышение размера минимальной пенсии дважды в течение года - с 1 июля и с 1 декабря

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Правительственный портал.

С 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависит от прожиточного минимума.

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты вырастут примерно для 1 миллиона украинцев", - рассказал Розенко он.

Вице-премьер-министр отметил, что следующее повышение пенсионных выплат, согласно государственному бюджету Украины, состоится 1 декабря: размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - отметил Розенко.

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