Пенсионный фонд закончил перерасчет пенсий военным
27 апреля, 2018, 15:32
Пенсионный фонд Украины фактически завершил перерасчет пенсий военным пенсионерам
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Правительственный портал".
"Мы выполнили свое обещание, что к 1 маю все пенсии военным пенсионерам будут пересчитаны. Осталось буквально 800 дел, которые за день-два Пенсионный фонд уточнит, и все 544 тысяч военных пенсионеров получат свой перерасчет в полном объеме", - сказал он.
Также отметил, что наибольшее дополнение получили те военнослужащие, которые были ликвидаторами аварии на ЧАЭС.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все категории пенсионеров органов системы МВД получают повышенную пенсию уже с января текущего года.
- 21 февраля Кабмин принял повышение пенсии украинским военнослужащим в среднем на 1,5 тысячи гривен.
- Как сообщал ранее Розенко, военные пенсионеры будут получать в среднем в 2-2,5 раза больше средств в зависимости от категории, срока службы и звания.
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