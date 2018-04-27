Пенсионный фонд закончил перерасчет пенсий военным

27 апреля, 2018, 15:32

Пенсионный фонд Украины фактически завершил перерасчет пенсий военным пенсионерам

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает "Правительственный портал".

"Мы выполнили свое обещание, что к 1 маю все пенсии военным пенсионерам будут пересчитаны. Осталось буквально 800 дел, которые за день-два Пенсионный фонд уточнит, и все 544 тысяч военных пенсионеров получат свой перерасчет в полном объеме", - сказал он.

Также отметил, что наибольшее дополнение получили те военнослужащие, которые были ликвидаторами аварии на ЧАЭС.