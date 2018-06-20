В Нацбанке прокомментировали дальнейшее сотрудничество с МВФ

20 июня, 2018, 20:33

Объем международных резервов Украины является достаточным, чтобы пройти период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года без внешнего финансирования

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом он отметил, что дальнейшие перспективы экономического роста напрямую будут зависеть от проведения структурных реформ.

Смолий отметил, что осуществление этих реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины”, – пояснил Смолий.