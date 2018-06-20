 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Хмельницком мать пыталась продать двоих детей за $35 тысяч

Правоохранители задержали мать троих детей, которая пыталась продать двух старших за $35 тысяч

Об этом сообщает Нацполиция.

Полицейские Хмельницкой области задержали 27-летнюю женщину, которая пыталась продать 5-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

Отмечается, что у женщины трое детей и она ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальные органы приняли решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решили продать детей за $35 тысяч.

Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшего, она планировала продать через полгода, когда немного подрастет. Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать