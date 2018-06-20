В Хмельницком мать пыталась продать двоих детей за $35 тысяч

20 июня, 2018, 21:00

Правоохранители задержали мать троих детей, которая пыталась продать двух старших за $35 тысяч

Об этом сообщает Нацполиция.

Полицейские Хмельницкой области задержали 27-летнюю женщину, которая пыталась продать 5-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

Отмечается, что у женщины трое детей и она ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальные органы приняли решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решили продать детей за $35 тысяч.

Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшего, она планировала продать через полгода, когда немного подрастет. Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.