В Хмельницком мать пыталась продать двоих детей за $35 тысяч
20 июня, 2018, 21:00
Правоохранители задержали мать троих детей, которая пыталась продать двух старших за $35 тысяч
Об этом сообщает Нацполиция.
Полицейские Хмельницкой области задержали 27-летнюю женщину, которая пыталась продать 5-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.
Отмечается, что у женщины трое детей и она ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальные органы приняли решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки, решили продать детей за $35 тысяч.
Также фигурантка призналась, что третьего ребенка, младшего, она планировала продать через полгода, когда немного подрастет. Малолетние дети переданы полицейскими подразделения по делам детей для дальнейшего помещения в детский приют.
- 14 июня правоохранители Черкасской области задержали роженицу, которая пыталась продать своего ребенка за 140 тысяч гривен.
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