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На Черкасчине женщина пыталась продать своего младенца за 140 тысяч


фото: Нацполіція
Правоохранители Черкасской области задержали роженицу, которая пыталась продать своего ребенка за 140 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Информация о намерении продажи матерью новорожденного ребенка поступила в полицию в феврале 2018 года. По данному факту было открыто уголовное производство по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека".

Полицейские установили, что 29-летняя роженица уже имеет на воспитании двух малолетних детей шести и восьми лет. Поэтому женщина решила продать младенца, чтобы улучшить свое материальное положение.

"Она подыскивала клиентов среди своих знакомых. Когда женщина нашла семейную пару, которая согласилась приобрести ребенка, роженица договорилась с ними о встрече. Своего новорожденного ребенка мать оценила в 140 тысяч гривен", - сообщил заместитель главы Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины Игорь Малахов.

Правоохранители задержали женщину возле больницы в момент передачи ребенка и получения денег. Сейчас ребенок находится в Черкасской областной больнице.

Между тем злоумышленница задержана в порядке 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении женщине о подозрении. Ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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