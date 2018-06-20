Украина поддержала выход США из Совета ООН по правам человека
Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.
Министерство иностранных дел заявило, что Совет ООН по правам человека пока находится в кризисе.
"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы Совета. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью", — заявили в министерстве.
Украинский МИД заявляет о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека.
В министерстве сообщили, что в Совете ООН фактически отстранили правозащитную тематику с площадки диалога в Нью-Йорке.
Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.
- Постоянная представительница США в ООН Никки Хейли вечером 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив ее в "хроническом предвзятом отношении к Израилю".
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