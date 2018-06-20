 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина поддержала выход США из Совета ООН по правам человека

Украина поддержала Соединенные Штаты Америки в их решении выйти из состава Совета ООН по правам человека

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

Министерство иностранных дел заявило, что Совет ООН по правам человека пока находится в кризисе.

"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы Совета. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью", — заявили в министерстве.

Украинский МИД заявляет о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека.

В министерстве сообщили, что в Совете ООН фактически отстранили правозащитную тематику с площадки диалога в Нью-Йорке.

Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.

  • Постоянная представительница США в ООН Никки Хейли вечером 19 июня объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, обвинив ее в "хроническом предвзятом отношении к Израилю".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать