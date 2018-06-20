Украина поддержала выход США из Совета ООН по правам человека

20 июня, 2018, 22:31

Украина поддержала Соединенные Штаты Америки в их решении выйти из состава Совета ООН по правам человека

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы.

Министерство иностранных дел заявило, что Совет ООН по правам человека пока находится в кризисе.

"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы Совета. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью", — заявили в министерстве.

Украинский МИД заявляет о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека.

В министерстве сообщили, что в Совете ООН фактически отстранили правозащитную тематику с площадки диалога в Нью-Йорке.

Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.