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США выходят из Совета ООН по правам человека

Посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека

Об этом сообщает Reuters.

"Мы выходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - отметила Хейли.

Также добавила, что "наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается по правам человека".

"Этот шаг не является отходом США от наших обязательств в отношении прав человека", - отметила Хейли.

США долгое время угрожали выходом из организации, если ее не реформируют. Штаты обвиняли Совет ООН по правам человека в антиизраильской позиции.

На прошлой неделе активисты и дипломаты предположили, что администрация Трампа выйдет из Совета из-за того, что переговоры с Соединенными Штатами о реформировании Совета не соответствуют требованиям Вашингтона.

Соединенные Штаты бойкотировали Совет ООН по правам человека в течение трех лет при президенте Джордже Буше-младшем.

Год назад посол Никки Хейли заявила, что Вашингтон пересматривает свое членство в Раде и призвал к ее реформе и устранению "хронической антиизраильской предвзятости".

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