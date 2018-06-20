США выходят из Совета ООН по правам человека
Об этом сообщает Reuters.
"Мы выходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - отметила Хейли.
Также добавила, что "наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается по правам человека".
"Этот шаг не является отходом США от наших обязательств в отношении прав человека", - отметила Хейли.
США долгое время угрожали выходом из организации, если ее не реформируют. Штаты обвиняли Совет ООН по правам человека в антиизраильской позиции.
На прошлой неделе активисты и дипломаты предположили, что администрация Трампа выйдет из Совета из-за того, что переговоры с Соединенными Штатами о реформировании Совета не соответствуют требованиям Вашингтона.
Соединенные Штаты бойкотировали Совет ООН по правам человека в течение трех лет при президенте Джордже Буше-младшем.
Год назад посол Никки Хейли заявила, что Вашингтон пересматривает свое членство в Раде и призвал к ее реформе и устранению "хронической антиизраильской предвзятости".
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