Смертность в Украине почти вдвое превышает рождаемость, - Госстат
20 июня, 2018, 17:36
По состоянию на конец апреля 2018 года уровень смертности в Украине почти вдвое превышает рождаемость
Об этом говорится в экспресс-отчете Госстата.
За первый квартал текущего года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысяч человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденных", - сообщает Госстат.
Читайте также: Украинцев становится все меньше. Что нас ждет: мигранты или забвение
В ведомстве подсчитали, что за январь-апрель 2018 году сокращение населения составило почти 8 тысяч человек. Тем временем за соответствующий период времени 2017 года показатель держался на отметке 2,6 тысяч.
- Тем временем американские ученые говорят, что украинцы стали жить дольше и снизилась детская смертность по сравнению с 1990 годом.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве