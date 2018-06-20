Смертность в Украине почти вдвое превышает рождаемость, - Госстат

20 июня, 2018, 17:36

По состоянию на конец апреля 2018 года уровень смертности в Украине почти вдвое превышает рождаемость

Об этом говорится в экспресс-отчете Госстата.

За первый квартал текущего года численность населения Украины сократилась на 85,7 тысяч человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 54 живорожденных", - сообщает Госстат.

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В ведомстве подсчитали, что за январь-апрель 2018 году сокращение населения составило почти 8 тысяч человек. Тем временем за соответствующий период времени 2017 года показатель держался на отметке 2,6 тысяч.