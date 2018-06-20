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НАПК внесло предписания министру образования и гендиректору "Укроборонпрома"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло 3 предписания о нарушении требований законодательства относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В частности, внесено предписание министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора. Нацагентство установило, что МОН не приняло предусмотренных мер по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой со своей женой.

Также в связи с предписанием генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину Национальное агентство требует принять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод" Виталия Шавикина потенциального конфликта интересов, обусловленного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.

Кроме того, в связи с нарушением ограничений относительно совместной работы близких лиц внесено предписание командиру воинской части 3043 Национальной гвардии Украины Павлу Босому для принятия мер по устранению отношений прямого подчинения между первым заместителем командира части и его женой, а также между заместителем командира части по работе с личным составом и его женой.

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