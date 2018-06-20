НАПК внесло предписания министру образования и гендиректору "Укроборонпрома"
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
В частности, внесено предписание министру образования и науки Лилии Гриневич в отношении ректора Черкасского государственного технологического университета Олега Григора. Нацагентство установило, что МОН не приняло предусмотренных мер по урегулированию в деятельности ректора потенциального конфликта интересов, обусловленного совместной работой со своей женой.
Также в связи с предписанием генеральному директору концерна "Укроборонпром" Павлу Букину Национальное агентство требует принять меры урегулирования в деятельности директора госпредприятия "Балаклейский ремонтный завод" Виталия Шавикина потенциального конфликта интересов, обусловленного семейными отношениями с женой, которая работает на этом же предприятии.
Кроме того, в связи с нарушением ограничений относительно совместной работы близких лиц внесено предписание командиру воинской части 3043 Национальной гвардии Украины Павлу Босому для принятия мер по устранению отношений прямого подчинения между первым заместителем командира части и его женой, а также между заместителем командира части по работе с личным составом и его женой.
- Недавно НАПК внесло предписание о нарушении ряда требований законодательства и.о. министра финансов Украины Оксане Маркаровой.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве