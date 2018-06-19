НАПК внесло предписание главе Минфина Маркаровой
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Указывают, что Минфин несвоевременно сообщил в Нацагентство о факте непредставления или несвоевременного представления деклараций 17 госслужащих.
Также министерство нарушало законодательство во время составления справок о результатах специальной проверки и принятия решений о назначении 12 человек на должности без получения информации о результатах специальной проверки Министерства юстиции Украины и Национальной полиции Украины.
НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а также принять меры в установленном законом порядке. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению.
Кроме того, во время заседания Национальное агентство приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении бывшего чиновника Министерства финансов Украины за неуведомление Национального агентства о существенных изменениях в имущественном состоянии.
- Недавно НАПК внесла предписание министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в отношении и.о. директора Украинского научно-исследовательского и проектно-разведывательного института промышленной технологии Антона Чередниченко.
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