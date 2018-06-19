НАПК внесло предписание главе Минфина Маркаровой

19 июня, 2018, 16:39

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание о нарушении ряда требований законодательства и.о. министра финансов Украины Оксане Маркаровой

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Указывают, что Минфин несвоевременно сообщил в Нацагентство о факте непредставления или несвоевременного представления деклараций 17 госслужащих.

Также министерство нарушало законодательство во время составления справок о результатах специальной проверки и принятия решений о назначении 12 человек на должности без получения информации о результатах специальной проверки Министерства юстиции Украины и Национальной полиции Украины.

НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению правонарушений, а также принять меры в установленном законом порядке. Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению.

Кроме того, во время заседания Национальное агентство приняло решение о направлении в суд протокола об административном правонарушении в отношении бывшего чиновника Министерства финансов Украины за неуведомление Национального агентства о существенных изменениях в имущественном состоянии.