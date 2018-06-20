Комитет Рады вернул Парубию представление на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

20 июня, 2018, 12:51

Комитет по вопросам регламента не может рассматривать представление о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народного депутата этой фракции Дмитрия Колесникова

Об этом говорится на официальном сайте комитета.

Таким образом, представление вернут главе парламента Андрею Парубию, учитывая, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.

Это связано с тем, что 20-дневный срок, отведенный регламентом на рассмотрение представлений в комитете, уже закончился.

Между тем Вилкул и Колесников, слова которых приведены в решениях комитета, утверждают, что не получили материалы представлений в полном объеме. Нардепы также не предоставили письменные объяснения, как это предусмотрено регламентом.

Парубию предлагают обратиться к Луценко с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, обосновывающих представление, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им объяснений.