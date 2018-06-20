Комитет Рады вернул Парубию представление на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова
Об этом говорится на официальном сайте комитета.
Таким образом, представление вернут главе парламента Андрею Парубию, учитывая, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.
Это связано с тем, что 20-дневный срок, отведенный регламентом на рассмотрение представлений в комитете, уже закончился.
Между тем Вилкул и Колесников, слова которых приведены в решениях комитета, утверждают, что не получили материалы представлений в полном объеме. Нардепы также не предоставили письменные объяснения, как это предусмотрено регламентом.
Парубию предлагают обратиться к Луценко с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, обосновывающих представление, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им объяснений.
- Напомним, 15 мая Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.
- На Вилкула и на Колесникова Юрий Луценко внес представление 25 мая.
- Вилкул назвал представление ГПУ о снятии его депутатской неприкосновенности в связи с возбужденным уголовным делом, очередной попыткой власти осуществить на него давление и ограничить его политическую активность.
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