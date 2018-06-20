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Комитет Рады вернул Парубию представление на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Комитет по вопросам регламента не может рассматривать представление о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и народного депутата этой фракции Дмитрия Колесникова

Об этом говорится на официальном сайте комитета.

Таким образом, представление вернут главе парламента Андрею Парубию, учитывая, что комитет "лишен возможности рассматривать" данные представления от 15 мая.

Это связано с тем, что 20-дневный срок, отведенный регламентом на рассмотрение представлений в комитете, уже закончился.

Между тем Вилкул и Колесников, слова которых приведены в решениях комитета, утверждают, что не получили материалы представлений в полном объеме. Нардепы также не предоставили письменные объяснения, как это предусмотрено регламентом.

Парубию предлагают обратиться к Луценко с просьбой разъяснить статус приложенных к сопроводительным письмам материалов, обосновывающих представление, чтобы выяснить, какие именно материалы должны быть предоставлены для дачи им объяснений.

  • Напомним, 15 мая Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева.
  • На Вилкула и на Колесникова Юрий Луценко внес представление 25 мая.
  • Вилкул назвал представление ГПУ о снятии его депутатской неприкосновенности в связи с возбужденным уголовным делом, очередной попыткой власти осуществить на него давление и ограничить его политическую активность.
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