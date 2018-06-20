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Македонский парламент ратифицировал соглашение об изменении названия страны

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании бывшей югославской республики

Об этом сообщает македонское агентство МИА.

За решение проголосовали 69 депутатов 120-местном парламенте. Главная оппозиционная партия VMRO DPMNE бойкотировала заседание.

Премьер-министр Зоран Заев после голосования заявил депутатам, что Скопье и Афины достигли "достойного и приемлемого" соглашения для обеих стран, которое сохранит македонскую идентичность и язык.

"Мы имеем соглашение с четким определением нашей македонской идентичности, нашего македонского языка. Мы никому ничего не отдавали, и никто ничего не забирал, когда мы договорились о географическом названии. Это смелый шаг в интересах мирного будущего для граждан и наших детей", - сказал Заев.

После ратификации парламентом соглашение передается на подпись президенту Георге Иванову, который имеет семь дней на подписание. На прошлой неделе он заявил, что не подпишет документ.

Если Иванов применит свое право вето, то сделка возвращается к парламентской процедуре. Для преодоления вето за нее должно проголосовать абсолютное большинство - 61 депутат. Соглашение в этом случае снова направляется президенту, который, согласно Конституции, обязан его подписать.

Македония стремится как можно быстрее ратифицировать соглашение, чтобы уже на заседании Совета ЕС 25-26 июня получить долгожданное согласие на начало переговоров о вступлении в ЕС.

Следует отметить, что в Македонии еще осенью состоится референдум относительно нового названия.

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