Климкин не захотел комментировать назначение генерала Литвина послом в Армении

20 июня, 2018, 17:25

Министр иностранных дел Павел Климкин отказался комментировать назначение президентом Петром Порошенко генерал-лейтенанта Петра Литвина послом Украины в Армении

МИД не влияет на назначение послов, но будет следить за тем, как новоназначенный посол в Армении будет руководить посольством, заявил Климкин на совместном брифинге с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом, передает Укринформ.

"Относительно назначения посла в Армении - понятно, что это исключительно в компетенции президента", - сказал Климкин.

Он добавил, что слышал критические замечания в адрес новоназначенного посла в Армении, но заметил, что для него будет некорректно это комментировать.

"Что касается нашей компетенции, как МИД, по руководству посольством (в Армении - ред.) - мы крепко будем держать в руках, - заверил он.

20 июня Порошенко назначил послом Украины в Республике Армения Петра Литвина.

Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во время проведения АТО - командующий войсками сектора "Д". Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 года он оставил бойцов возле Иловайска.

Первый командир добровольческого батальона "Миротворец", народный депутат Андрей Тетерук считает необходимым расследовать деятельность генерал-лейтенанта Петра Литвина во время событий в Иловайске.

Петр Литвин - младший брат экс-главы Верховной Рады Владимира Литвина. Средний брат Николай Литвин – генерал армии Украины, экс-глава Государственной пограничной службы.