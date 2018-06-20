 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Климкин не захотел комментировать назначение генерала Литвина послом в Армении


фото: REUTERS
Министр иностранных дел Павел Климкин отказался комментировать назначение президентом Петром Порошенко генерал-лейтенанта Петра Литвина послом Украины в Армении

МИД не влияет на назначение послов, но будет следить за тем, как новоназначенный посол в Армении будет руководить посольством, заявил Климкин на совместном брифинге с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичсом, передает Укринформ.

"Относительно назначения посла в Армении - понятно, что это исключительно в компетенции президента", - сказал Климкин.

Он добавил, что слышал критические замечания в адрес новоназначенного посла в Армении, но заметил, что для него будет некорректно это комментировать.

"Что касается нашей компетенции, как МИД, по руководству посольством (в Армении - ред.) - мы крепко будем держать в руках, - заверил он.

20 июня Порошенко назначил послом Украины в Республике Армения Петра Литвина.

Литвин с мая 2012 года был командиром 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Во время проведения АТО - командующий войсками сектора "Д". Литвина обвиняли в том, что в августе 2014 года он оставил бойцов возле Иловайска.

Первый командир добровольческого батальона "Миротворец", народный депутат Андрей Тетерук считает необходимым расследовать деятельность генерал-лейтенанта Петра Литвина во время событий в Иловайске.

Петр Литвин - младший брат экс-главы Верховной Рады Владимира Литвина. Средний брат Николай Литвин – генерал армии Украины, экс-глава Государственной пограничной службы.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2018 среда

больше новостей

20 июня, 2018 среда

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать