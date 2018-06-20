Порошенко назначил послом Армении подозреваемого в Иловайской трагедии

20 июня, 2018, 10:19

Президент Петр Порошенко назначил на должность посла Армении Петра Литвина

Об этом говорится на сайте президента.

"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", - говорится в указе №170/2018 от 19 июня.

В августе 2014 года Литвин был командующим сектора "Д" зоны АТО. Его обвиняли в том, что тот оставил позиции и бежал. Это повлекло за собой оголение флангов и позволило окружить бойцов под Иловайском.

Первый командир добровольческого батальона "Миротворец", народный депутат Андрей Тетерук считает необходимым расследовать деятельность генерал-лейтенанта Петра Литвина во время событий в Иловайске.

Старший брат Петра Литвина Владимир Литвин – экс-спикер Верховной Рады, а средний брат Николай Литвин – генерал армии Украины, бывший глава Государственной пограничной службы.