Порошенко назначил послом Армении подозреваемого в Иловайской трагедии
Об этом говорится на сайте президента.
"Назначить Литвина Петра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Армения", - говорится в указе №170/2018 от 19 июня.
В августе 2014 года Литвин был командующим сектора "Д" зоны АТО. Его обвиняли в том, что тот оставил позиции и бежал. Это повлекло за собой оголение флангов и позволило окружить бойцов под Иловайском.
Первый командир добровольческого батальона "Миротворец", народный депутат Андрей Тетерук считает необходимым расследовать деятельность генерал-лейтенанта Петра Литвина во время событий в Иловайске.
Старший брат Петра Литвина Владимир Литвин – экс-спикер Верховной Рады, а средний брат Николай Литвин – генерал армии Украины, бывший глава Государственной пограничной службы.
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