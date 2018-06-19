Во Львове "заминировали" более 10 бизнес-центров

19 июня, 2018, 10:56

Во Львове неизвестные сообщили о заминировании более 10 бизнес-центров, однако там никаких взрывоопасных предметов не обнаружили

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"18 июня в 16:10 от дежурного ГУ НП во Львовской области поступила информация, что на электронный адрес "Центра безопасности". Львова поступили сообщения о закладке взрывных устройств в г. Львове", - говорится в сообщении.

Речь шла об адресах:

- ул. Промышленная, 52 – Бизнес-центр “Украинский капитал” (Шевченковский район);

- ул. Богдана Хмельницкого, 176 – Бизнес-центр “Lemberg” (Лычаковский район);

- ул. Научная, 7А, 7Б, 7Д – Бизнес-центр “Оптима – Плаза” (Франковский район);

- ул. Зеленая,109 – Бизнес-центр “Клуб деловых людей” (Лычаковский район);

- ул. Шевченко, 111А – Торгово-офисный центр Легенда – Класс” (Железнодорожный район);

- ул. Героев УПА, 73, корпус 5 Бизнес – центр “Тауэр” (Франковский район);

- ул. Федьковича, 58 – ООО “Нео - Сервис” ( айти - склад) (Франковский район);

- ул. Зеленая, 5 – Интернет – магазин “Ноутбук - Центр” (Лычаковский район);

- ул. Зеленая, 147 - Интернет – магазин “Brain” (Шевченковский район);

- ул. Замарстыновская, 40 - ООО “Дефис” (магазин компьютерной техники) (Шевченковский район);

- ул. Под Дубом, 6 – Интернет – магазин “alCOMP” (Галицкий район).

Отмечается, что требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрывы, не выдвигалось.

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На местах событий работали основные подразделения сил ЦЗ области и города Львова, места событий были ограждены, выставлена охрана и прекращен доступ посторонних лиц.

Работниками следственно-оперативных групп районных отделов ГУ НП во Львовской области, специалистами взрыво-технического управления ГУ НП во Львовской области вместе с кинологами проведено обследование помещений бизнес-центров, магазинов и прилегающих территорий.

В 19:05 поисковые работы были завершены, взрывное устройство не обнаружено.

Мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании, продолжаются.