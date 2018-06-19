В России у самолета сборной Саудовской Аравии отказал двигатель

19 июня, 2018, 09:26

Во время полета сборной Саудовской Аравии на матч чемпионата мира у самолета отказал один из двигателей

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Во время перелета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу против Уругвая у самолета отказал двигатель. На видео, снятом с борта самолета видно, как произошло возгорание. Несмотря на инцидент, самолет приземлился в штатном режиме, никто не пострадал.

Между тем в авиакомпании "Россия", которая осуществляла рейс, отрицают, что двигатель загорелся.

"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух двигателях", - говорится в заявлении авиакомпании. Сообщается, что воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения причин поломки.

اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO — الأخضر في روسيا(@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.