В России у самолета сборной Саудовской Аравии отказал двигатель
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Во время перелета из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу против Уругвая у самолета отказал двигатель. На видео, снятом с борта самолета видно, как произошло возгорание. Несмотря на инцидент, самолет приземлился в штатном режиме, никто не пострадал.
Между тем в авиакомпании "Россия", которая осуществляла рейс, отрицают, что двигатель загорелся.
"При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух двигателях", - говорится в заявлении авиакомпании. Сообщается, что воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения причин поломки.
اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO— الأخضر في روسيا(@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.
- В Москве взяли под стражу таксиста, который въехал в толпу прохожих, среди которых были футбольные болельщики из Мексики и гражданин Украины.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве