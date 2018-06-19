В Москве взяли под стражу таксиста, который въехал в толпу людей
19 июня, 2018, 09:05
В России взяли под стражу таксиста, который недавно въехал в толпу прохожих в центре Москвы
Об этом сообщает "Интерфакс".
Гражданина Киргизии Чингиза Анарбека поместили в СИЗО на два месяца, до 16 августа.Сообщается, что он полностью признает свою вину и причиной ДТП называет то, что "перепутал педали газа и тормоза".
Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
- Напомним, 16 июня в Москве в толпу прохожих въехал автомобиль такси, пострадал гражданин Украины.
- Украинец госпитализирован, как и двое граждан Мексики и двое россиян.
- За рулем автомобиля находился молодой гастарбайтер из Кыргызстана. После совершения наезда он бросился наутек, но был задержан.
- Один из российских оппозиционных политиков, бывший городской голова Екатеринбурга Евгений Ройзман не согласился с официальной версией этого события и назвал его терактом.
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