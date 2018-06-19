 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Москве взяли под стражу таксиста, который въехал в толпу людей


фото: twitter
В России взяли под стражу таксиста, который недавно въехал в толпу прохожих в центре Москвы

Об этом сообщает "Интерфакс".

Гражданина Киргизии Чингиза Анарбека поместили в СИЗО на два месяца, до 16 августа.Сообщается, что он полностью признает свою вину и причиной ДТП называет то, что "перепутал педали газа и тормоза".

Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

  • Напомним, 16 июня в Москве в толпу прохожих въехал автомобиль такси, пострадал гражданин Украины.
  • Украинец госпитализирован, как и двое граждан Мексики и двое россиян.
  • За рулем автомобиля находился молодой гастарбайтер из Кыргызстана. После совершения наезда он бросился наутек, но был задержан.
  • Один из российских оппозиционных политиков, бывший городской голова Екатеринбурга Евгений Ройзман не согласился с официальной версией этого события и назвал его терактом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать