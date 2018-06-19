В Москве взяли под стражу таксиста, который въехал в толпу людей

19 июня, 2018, 09:05

В России взяли под стражу таксиста, который недавно въехал в толпу прохожих в центре Москвы

Об этом сообщает "Интерфакс".

Гражданина Киргизии Чингиза Анарбека поместили в СИЗО на два месяца, до 16 августа.Сообщается, что он полностью признает свою вину и причиной ДТП называет то, что "перепутал педали газа и тормоза".

Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.