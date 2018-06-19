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В Германии продают украинские конфеты с рекламой ЧМ-2018 в России

Немецкий дистрибьютор Dovgan Gmbh прокомментировал конфетный скандал с участием кондитерской компании АВК

В немецких магазинах появились украинские конфеты в упаковке с логотипом, напоминающим символику Чемпионата мира по футболу, который проходит в России, информирует Liga.net.

На запрос издания руководитель компании Андрей Ковалев ответил, что украинская общественность должна гордиться тем, что украинские продукты продаются по всей Германии.

"Мы с огромной радостью продаем украинские продукты в Германии и не только от АВК но и от Нежина и многих других украинских производителей. Также и украинская экономика получает от нас стабильные платежи в евро, что позволяет АВК увеличивать количество рабочих мест и улучшать оплату труда", - сказал Ковалев.

На вопрос о том, где была упакована партия конфет АВК и кто занимался фасовкой, представитель дистрибьютора не ответил.

"У нас как у коммерческой структуры есть закрытая информация, которую мы не видим необходимости открывать", - добавил Ковалев.

Как сообщили в пресс-службе компании АВК, дизайн визуализации тубуса не является разработкой компании, макет создается партнерами. По условиям контракта, немецкая фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решение по оформлению упаковок.

Фирма DOVGAN GmbH, заключая следующие контракты с торговыми сетями Германии, сообщает АВК об их условиях. Мы разделяем мнение общественности и возмущение в соцсетях, возникших вследствие ситуации, которая сложилась, - говорится в сообщении компании.

Как добавили в АВК, на сегодняшний день поставки продукции немецкой фирмы DOVGAN GmbH приостановлены. Средства, вырученные с реализации данной партии сладостей, будут направлены на поддержку социальных программ в Украине.

  • Ранее в немецких супермаркетах под торговой маркой Matroschka surprise появились конфеты производства АВК, упакованные в коробки с "футбольной" символикой. Слоган на ней: "Вкусно, как в России". На упаковке-тубусе имеется надпись на украинском языке "Открывать здесь".
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