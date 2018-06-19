В "Динамо" переходит экс-футболист "Металлиста" Папа Гуйе

19 июня, 2018, 11:25

Экс-защитник харьковского "Металлиста" Папа Гуйе станет игроком киевского "Динамо"

Сенегалец перед началом предсезонных сборов пройдет медосмотр в одной из киевских клиник, сообщает официальный сайт "Динамо".

В марте Папа Гуйе уже находился на просмотре в киевском клубе, но тогда контракта с командой Александра Хацкевича не заключил. Предыдущим клубом 34-летнего центрального защитника был казахстанский "Актобе", который он покинул еще в прошлом году.

Гуйе начал играть в футбол в сенегальском "Дуани". В Украину попал в 2005 году и выступал за луцкую "Волынь". С 2006 до 2015 года играл за "Металлист" и считался одним из лучших защитников Премьер-лиги. Также играл за "Днепр" и российский "Ростов".

На счету Гуйе 5 матчей в составе сборной Сенегала. Некоторое время велись разговоры о возможном предоставлении игроку украинского гражданства, чтобы он мог выступать за нашу национальную команду.