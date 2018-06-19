Полуобнаженная девушка фотографировалась напротив горсовета Львова
19 июня, 2018, 14:28
Девушка в расстегнутой кофте фотографировалась на балконе ресторана, что находится напротив городского совета Львова
Очевидец показал кадры с фотосессии.
По его словам, съемку проводили днем на балконе "самой Дорогой ресторации Галичины".
"Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", - написал очевидец.
- Ранее в центре Львова на крыше дома пара занялась сексом, а очевидцы сняли это на видео.
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