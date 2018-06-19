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Полуобнаженная девушка фотографировалась напротив горсовета Львова

Девушка в расстегнутой кофте фотографировалась на балконе ресторана, что находится напротив городского совета Львова

Очевидец показал кадры с фотосессии.

По его словам, съемку проводили днем на балконе "самой Дорогой ресторации Галичины".

"Красивые девушки. Среди белого дня. Фотосессия на площади Рынок напротив главного входа в городской совет. Вам нравится?", - написал очевидец.

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