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Марин Ле Пен должна выплатить Европарламенту 300 тыс. евро, - Суд ЕС

Суд Европейского союза во вторник оставил в силе решение, по которому лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обязана возместить Европарламенту 300 тысяч евро

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее постановление суд вынес по итогам рассмотрения дела о растрате Ле Пен средств Европарламента на фиктивное трудоустройство помощников в то время, когда она была депутатом в Европарламенте.

Таким образом, суд ЕС, базирующийся в Люксембурге, отклонил иск лидера французских ультраправых с требованием отменить решение, принятое Европарламентом в конце 2016 о взыскании этой суммы.

Ле Пен обвиняют в том, что она назначала сотрудников своей организации парламентскими помощниками и выплачивала им зарплату из бюджета Европарламента. При этом эти люди фактически не выполняли работу по линии Европейского парламента.

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