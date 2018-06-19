Марин Ле Пен должна выплатить Европарламенту 300 тыс. евро, - Суд ЕС

19 июня, 2018, 14:29

Суд Европейского союза во вторник оставил в силе решение, по которому лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обязана возместить Европарламенту 300 тысяч евро

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее постановление суд вынес по итогам рассмотрения дела о растрате Ле Пен средств Европарламента на фиктивное трудоустройство помощников в то время, когда она была депутатом в Европарламенте.

Таким образом, суд ЕС, базирующийся в Люксембурге, отклонил иск лидера французских ультраправых с требованием отменить решение, принятое Европарламентом в конце 2016 о взыскании этой суммы.

Ле Пен обвиняют в том, что она назначала сотрудников своей организации парламентскими помощниками и выплачивала им зарплату из бюджета Европарламента. При этом эти люди фактически не выполняли работу по линии Европейского парламента.