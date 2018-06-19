 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС планирует создать центры для беженцев за пределами Евросоюза


фото: REUTERS
Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе дадут согласие на изучение вопроса создания так называемых "региональных платформ разгрузки" за пределами ЕС, в которых будут рассматриваться заявки об убежище мигрантов еще до того, как те попадут на территорию Евросоюза

Об этом говорится в проекте заявления, которое лидеры планируют принять на следующей неделе в Брюсселе, сообщает Reuters.

Соответствующие центры могут быть созданы в таких регионах, как Северная Африка, заявили причастные к обсуждению документа официальные лица.

"Такие платформы должны обеспечить быструю обработку, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждаются в международной защите, и чтобы уменьшить стимул совершать опасные поездки", - говорится в проекте совместного заявления всех 28 лидеров ЕС. Агентство отмечает, что формулировки документа еще может измениться.

Читайте также: Как вопрос миграции раскалывает правительство Германии и европейское единство

В проекте заявления также ответ на требование немецкого министра внутренних дел Хорста Зеехофера, который поставил ультиматум канцлерци Ангеле Меркель.

"... вторичное перемещение искателей убежища между государствами-членами ставит под угрозу целостность системы предоставления убежища. Государства-члены могут принять все необходимые внутренние законодательные и административные меры для борьбы с такими перемещениями и для тесной кооперации между собой для этой цели", - говорится в заявлении .

  • Как известно, в немецком правительстве продолжается спор по поводу политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать канцлерше Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения в миграционном споре.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2018 вторник

больше новостей

19 июня, 2018 вторник

18 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать