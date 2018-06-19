ЕС планирует создать центры для беженцев за пределами Евросоюза
Об этом говорится в проекте заявления, которое лидеры планируют принять на следующей неделе в Брюсселе, сообщает Reuters.
Соответствующие центры могут быть созданы в таких регионах, как Северная Африка, заявили причастные к обсуждению документа официальные лица.
"Такие платформы должны обеспечить быструю обработку, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждаются в международной защите, и чтобы уменьшить стимул совершать опасные поездки", - говорится в проекте совместного заявления всех 28 лидеров ЕС. Агентство отмечает, что формулировки документа еще может измениться.
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В проекте заявления также ответ на требование немецкого министра внутренних дел Хорста Зеехофера, который поставил ультиматум канцлерци Ангеле Меркель.
"... вторичное перемещение искателей убежища между государствами-членами ставит под угрозу целостность системы предоставления убежища. Государства-члены могут принять все необходимые внутренние законодательные и административные меры для борьбы с такими перемещениями и для тесной кооперации между собой для этой цели", - говорится в заявлении .
- Как известно, в немецком правительстве продолжается спор по поводу политики предоставления убежища. Министр внутренних дел Германии от Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер согласился дать канцлерше Ангеле Меркель время до конца июня для поиска общеевропейского решения в миграционном споре.
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