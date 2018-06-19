ЕС планирует создать центры для беженцев за пределами Евросоюза

19 июня, 2018, 16:48

Лидеры ЕС на саммите на следующей неделе дадут согласие на изучение вопроса создания так называемых "региональных платформ разгрузки" за пределами ЕС, в которых будут рассматриваться заявки об убежище мигрантов еще до того, как те попадут на территорию Евросоюза

Об этом говорится в проекте заявления, которое лидеры планируют принять на следующей неделе в Брюсселе, сообщает Reuters.

Соответствующие центры могут быть созданы в таких регионах, как Северная Африка, заявили причастные к обсуждению документа официальные лица.

"Такие платформы должны обеспечить быструю обработку, чтобы отделить экономических мигрантов от тех, кто нуждаются в международной защите, и чтобы уменьшить стимул совершать опасные поездки", - говорится в проекте совместного заявления всех 28 лидеров ЕС. Агентство отмечает, что формулировки документа еще может измениться.

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В проекте заявления также ответ на требование немецкого министра внутренних дел Хорста Зеехофера, который поставил ультиматум канцлерци Ангеле Меркель.

"... вторичное перемещение искателей убежища между государствами-членами ставит под угрозу целостность системы предоставления убежища. Государства-члены могут принять все необходимые внутренние законодательные и административные меры для борьбы с такими перемещениями и для тесной кооперации между собой для этой цели", - говорится в заявлении .