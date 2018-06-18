Россия обновила хранилище ядерного оружия в 50 км от границы с Польшей, - ученые
Об этом сообщила Федерация американских ученых (FAS).
Работы по обновлению объекта, расположенного примерно в 50 километрах от польской границы, начались в 2016 году. Свежие спутниковые снимки этого места свидетельствуют, что бункер реконструировали и привели в активное состояние. Ученые не утверждают, что в бункере расположены ядерные боеголовки, и указывают также, что ранее Россия таким же образом обновила другие хранилища, в частности на базе атомных подводных лодок на Камчатке.
Российское правительство неоднократно заявляло, что все их нестратегические ядерные боеголовки хранятся в "центральных" хранилищах, которые обычно понимают под более крупными складскими площадками внутри России. Таким образом, Куликовский полигон может функционировать в качестве передового хранилища, которое в кризисных ситуациях было бы обеспечено боеголовками из центральных хранилищ, считают ученые.
- По данным украинского МИД, Россия продолжает готовить военную инфраструктуру на территории оккупированного Крыма для развертывания ядерного оружия.
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