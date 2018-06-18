18 июня, 2018, 20:28

Под поселком Куликово Калининградской области России jceotcndktyj обновление хранилища ядерного оружия, считают американские ученые

Об этом сообщила Федерация американских ученых (FAS).

Работы по обновлению объекта, расположенного примерно в 50 километрах от польской границы, начались в 2016 году. Свежие спутниковые снимки этого места свидетельствуют, что бункер реконструировали и привели в активное состояние. Ученые не утверждают, что в бункере расположены ядерные боеголовки, и указывают также, что ранее Россия таким же образом обновила другие хранилища, в частности на базе атомных подводных лодок на Камчатке.

Российское правительство неоднократно заявляло, что все их нестратегические ядерные боеголовки хранятся в "центральных" хранилищах, которые обычно понимают под более крупными складскими площадками внутри России. Таким образом, Куликовский полигон может функционировать в качестве передового хранилища, которое в кризисных ситуациях было бы обеспечено боеголовками из центральных хранилищ, считают ученые.