Россия собирается разворачивать ядерное оружие на территории Крыма, - Климкин

30 мая, 2018, 07:20

Россия продолжает готовить военную инфраструктуру на территории оккупированного Крыма для развертывания ядерного оружия

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарным вопросам Украины, передает РБК-Украина.

"Важно также сохранять особое внимание к российской оккупации Крыма. Эти действия РФ являются наиболее грубым нарушением устава ООН с момента Второй мировой войны. Оккупация привела к усиленной милитаризации Крыма. Россия продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение объектов для хранения советских ядерных боеголовок", - заявил Климкин.

Кроме того, Россия вдвое увеличила количество военных на территории оккупированного Крыма.

"По сути, Крым сегодня превратился в гигантскую военную базу, которую часто используют для российских интервенций в отдаленных горячих точках. В том числе в Сирии, а сирийский режим посылает делегации в Крым", - добавил Климкин.

Чиновник также отметил, что оккупация Россией Крыма бросает вызов нормам международного права и создает атмосферу страха и ненависти.