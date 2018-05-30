Россия собирается разворачивать ядерное оружие на территории Крыма, - Климкин
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на заседании Совета безопасности ООН по гуманитарным вопросам Украины, передает РБК-Украина.
"Важно также сохранять особое внимание к российской оккупации Крыма. Эти действия РФ являются наиболее грубым нарушением устава ООН с момента Второй мировой войны. Оккупация привела к усиленной милитаризации Крыма. Россия продолжает готовить крымскую военную инфраструктуру для развертывания ядерного оружия, включая переоснащение объектов для хранения советских ядерных боеголовок", - заявил Климкин.
Кроме того, Россия вдвое увеличила количество военных на территории оккупированного Крыма.
"По сути, Крым сегодня превратился в гигантскую военную базу, которую часто используют для российских интервенций в отдаленных горячих точках. В том числе в Сирии, а сирийский режим посылает делегации в Крым", - добавил Климкин.
Чиновник также отметил, что оккупация Россией Крыма бросает вызов нормам международного права и создает атмосферу страха и ненависти.
Читайте также
-
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута
-
Читайте также
-
21 мая, 2018 Виталий Портников: так победил бы и Янукович
-
20 мая, 2018 Чигари Южного. Что за поселок освободили ВСУ
-
12 мая, 2018 Как бюджетно путешествовать по Украине: 3 маршрута