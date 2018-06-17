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В столице сегодня пройдет Марш равенства

В Киеве состоится Марш равенства "Киевпрайд-2018"

Марш стартует в 9:00 от Дома учителя и продлится до 12:00. Участники пройдут по улицам Владимирской и Льва Толстого до метро "Льва Толстого".

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 5 тысяч человек.

В центре столицы принимаются дополнительные меры безопасности. Улицы, по которым должен пройти Марш равенства, в настоящее время перекрыты и охраняются правоохранителями.

Внесены соответствующие изменения в работу общественного транспорта. В частности с 6:00 закрыты станции метро "Театральная", "Полоща Льва Толстого" и "Дворец спорта".

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