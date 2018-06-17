В столице сегодня пройдет Марш равенства
17 июня, 2018, 08:43
В Киеве состоится Марш равенства "Киевпрайд-2018"
Марш стартует в 9:00 от Дома учителя и продлится до 12:00. Участники пройдут по улицам Владимирской и Льва Толстого до метро "Льва Толстого".
Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 5 тысяч человек.
В центре столицы принимаются дополнительные меры безопасности. Улицы, по которым должен пройти Марш равенства, в настоящее время перекрыты и охраняются правоохранителями.
Внесены соответствующие изменения в работу общественного транспорта. В частности с 6:00 закрыты станции метро "Театральная", "Полоща Льва Толстого" и "Дворец спорта".
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